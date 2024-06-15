Італія

"Россонері" хочуть зберегти серба в команді.

Нападник збірної Сербії Лука Йович найближчим часом продовжить контракт з італійським Міланом. Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

За інформацією джерела, сторони вже домовилися про продовження трудової угоди, яка скориш за все буде підписана після чемпіонату Європи.

Чинна угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2024 року з зарплатнею 3,2 млн. євро на рік.

Минулого сезону Лука Йович відіграв за Мілан 30 матчів, забив дев'ять голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Паулу Фонсека став головним тренером Мілана.