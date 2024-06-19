Італія

Форвард Наполі прокоментував своє клубне майбутнє.

Грузинський нападник італійського Наполі Хвіча Кварацхелія нині виступає на чемпіонаті Європи-2024 в Німеччині в складі своєї національної команди.

А тим часом агент 23-річного виконавця Мамука Джугелі на рівному місці підриває трансферний ринок Серії A повідомленням про те, що його клієнт шукає собі новий клуб, який гратиме в Лізі чемпіонів УЄФА наступного сезону.

На подібні заяви представника футболіста довелось терміново реагувати Наполі, тоді як сам гравець прокоментував ситуацію вперше лише після матчу проти Туреччини (1:3).

"Зі мною все гаразд, я зосереджений лише на збірній. Після чемпіонату Європи визначуся зі своїм майбутнім.

Зараз я не думаю про це, я просто хочу віддати все, що маю на полі, щоб допомогти своїй збірній.

Я не думаю про те, що говорять, я на 100% зосереджений тільки на Грузії", — заявив грузинський виконавець.

Нагадаємо, що до цього в Хвічі була домовленість про перехід до французького Парі Сен-Жермен.