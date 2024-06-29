Італія

Колишній капітан неаполітанської команди дав свій коментар.

Марек Гамшик вважає, що вінгер команди Хвіча Кварацхелія повинен залишитися в Неаполі, незважаючи на інтерес до гравця з боку ПСЖ.

"Звичайно. Наполі потрібні такі чемпіони, як він, які розігрівають уболівальників і виграють матчі своєю грою. А тепер на тренерській лавці у них Антоніо Конте.

Мені дуже цікаво, і я налаштований оптимістично", — цитує Гамшика Football Italia.

Раніше повідомлялося, що Кварацхелія не прийняв останню пропозицію неаполітанського клубу про продовження контракту.