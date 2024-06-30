Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Іспанія наразі один з головних претендентів на перемогу у чемпіонаті Європи-2024.

Центральний захисник збірної Іспанії Робен Ле Норман висловився напередодні матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Грузії. Цитує іспанця офіційний сайт УЄФА.

"Ми повинні проявити повну самовіддачу, допомагати один одному, і якщо ми все це зробимо, то будемо дуже близькі до перемоги. Я кажу так, тому що наша гра — це поєднання якості, досвіду, молодості та безстрашності. Головне в тому, що ми всі віддаємо все, що в нас є, від початку і до кінця.

Кожен у нашій команді завжди прагне допомогти своєму партнеру. Це дуже допомагає всім. Коли хтось із команди втрачає м'яч, ми швидко реагуємо та добре захищаємося. У нас хороша четвірка захисників, але це результат великої роботи. Ми всі пов'язані, всі думаємо і діємо, керуючись однією ідеєю.

Я думаю, що відмінностей не так вже й багато. На даний момент ми довели, що команда добре організована і злагоджено працює разом. Кожен намагається якомога швидше повернути м'яч, якщо команда його втратила. Ми проявляємо неймовірну самовіддачу. Я не думаю, що будь-яка одинична зміна в складі змінить філософію гри", — сказав Ле Норман.

Раніше головний тренер збірної Іспанії висловився про майбутню гру з Грузією.