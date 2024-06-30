Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Словаки не такі безнадійні в цьому протистоянні, як може здатися на перший погляд.

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн висловився щодо матчу 1/8 фіналу Євро-2024 з національною командою Словаччини. Цитує нападника офіційний сайт УЄФА.

"Чому гра в атаці поки що не вдається? Різні причини в різних іграх. Ми просто намагаємося знайти ту маленьку іскру і зв'язок в фінальній третині. Але ми також грали проти хороших команд, і нам було нелегко зламати їх оборону та забити гол.

У кожної команди свій стиль гри та своя система. У трьох іграх, які ми зіграли, деякі чинили на нас тиск, а деякі — ні. Нам доведеться мати справу з цим протягом всіх матчів турніру.

Ми знаємо, яку загрозу в собі несе збірна Словаччини і, як вона грає. Впевнений, словаки будуть прагнути до перемоги, як і ми. На нас чекає хороший матч — це плей-оф, і тиск буде ще більшим.

Настає час плей-офф. Такі турніри пролітають швидко, особливо, коли ви в них берете участь. Здається, ми були тут зовсім недавно (в Гельзенкірхені — ред.), домігшись хорошого результату із Сербією", — сказав Кейн.