Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Ремо в черговий раз відіграв на дуже високому рівні.

Один з лідерів збірної Швейцарії Ремо Фройлер прокоментував свій забитий м'яч у ворота національної команди Італії (2:0) в рамках 1/8 фіналу Євро-2024. Цитує півзахисника офіційний сайт УЄФА.

"Моя сім'я була на трибунах, тому я підійшов туди після забитого гола. Також туди прийшла вся лава запасних, вся команда. Це момент, який ви ніколи не забудете, це те, про що я мріяв з самого дитинства. Моя мрія здійснилася. Це дійсно неймовірне відчуття.

Ми виграли цей матч після хорошої гри в нашому виконанні, зараз ми у чвертьфіналі. Наразі хороший час для Швейцарії, і ми дуже щасливі", — сказав Фройлер.

В 1/4 фіналу збірна Швейцарії зустрінеться з переможцем пари Англія — Словаччина.