Контракт з італійським фахівцем розрахований до літа 2026 року.
Роберто Д'Аверса, ФК Емполі
02 липня 2024, 19:44
Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Роберто Д'Аверса.
Угода з 48-річним італійським фахівцем розрахована до літа 2026 року.
До цього Роберто очолював Віртус, Парму та Сампдорію, а його останнім клубом був Лечче, звідки його звільнили у березні цього року.
Нагадаємо, причиною звільнення став скандальний інцидент
під час матчу Серії А, коли Д'Аверса головою вдарив футболіста Верони Тома Анрі.
За підсумками минулого сезону Емполі, в якому на правах оренди виступав українець Віктор Коваленко, посів 16 місце у Серії А. За сезон клуб тричі змінив головного тренера.