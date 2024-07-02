Італія

Контракт з італійським фахівцем розрахований до літа 2026 року.

Емполі на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким став Роберто Д'Аверса.

Угода з 48-річним італійським фахівцем розрахована до літа 2026 року.

До цього Роберто очолював Віртус, Парму та Сампдорію, а його останнім клубом був Лечче, звідки його звільнили у березні цього року.

Нагадаємо, причиною звільнення став скандальний інцидент під час матчу Серії А, коли Д'Аверса головою вдарив футболіста Верони Тома Анрі.

За підсумками минулого сезону Емполі, в якому на правах оренди виступав українець Віктор Коваленко, посів 16 місце у Серії А. За сезон клуб тричі змінив головного тренера.