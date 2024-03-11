Італійський фахівець поплатився за свою неспортивну поведінку.
Роберто Д'Аверса, Getty Images
11 березня 2024, 13:27
Лечче у своєму твіттері оголосив про звільнення головного тренера Роберта Д'Аверси.
Це сталося внаслідок скандального інциденту, який мав місце після матчу Серії А проти Верони (0:1).
Нагадаємо, після закінчення матчу Д’Аверса на емоціях вдарив головою нападаючого Верони Тома Анрі. За це він отримав червону картку.
Після 28 турів Лечче посідає 15 місце у турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч Лечче проведе проти Салернітани. Гра відбудеться 16 березня.