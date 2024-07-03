Італія

Канадський вінгер отримав перелом у розташуванні збірної.

Вінгер збірної Канади та міланського Інтера Тейджон Б'юкенен не зможе допомогти національній команді та "нерадзуррі" у 2024 році.

25-річний канадець отримав перелом гомілки на тренуванні збірної під час Копа Америка-2024.

Незабаром футболіст перенесе операцію, після чого йому на відновлення знадобиться близько 4-5 місяців.

Зазначається, що через травму Тейджона Інтер вже почав шукати йому заміну і свої послуги міланському клубу вже запропонували Маркос Алонсо та Левен Кюрзава.

Нагадаємо, Б'юкенен став гравцем Інтера у січні цього року — він провів 10 матчів та забив один гол.