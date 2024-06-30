Копа Америка

Відбулися чергові матчі групової стадії Копа Америка-2024.

Сьогодні вночі відбулися чергові матчі групового етапу Кубку Америки.

У першому матчі збірна Аргентини без участі свого лідера Ліонеля Мессі обіграла Перу з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли на 47 хвилині відзначився Лаутаро Мартінес, а потім за чотири хвилини до кінця зустрічі він оформив дубль.

Також додамо, що на 72 хвилині Леандро Паредес не зміг реалізувати пенальті.

Мессі пропускав матч через м'язову травму, отриману в минулій грі. 37-річний аргентинець вперше за вісім років не потрапив до стартового складу збірної, коли був заявлений на великий турнір.

Аргентина — Перу 2:0

Голи: Мартінес, 47, 86.

У другому матчі збірна Канади поділила очки із Чилі.

Матч закінчився без забитих м'ячів з рахунком 0:0, незважаючи на те, що канадці грали у більшості з 27 хвилини після вилучення Габріеля Суасо.

Канада — Чилі 0:0

Таким чином, Аргентина набрала всі доступні дев'ять очок і з першого місця вийшла в плей-оф, куди також потрапила Канада (4), яка випередила Чилі (2). Квартет замикає Перу з одним балом.