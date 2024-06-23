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Польський голкіпер продовжить виступи на Близькому Сході.

Воротар Ювентуса Войцех Щесни змінить клубну прописку цього літа, повідомляє football-italia.

За інформацією джерела, поляк не хотів приєднуватись до саудівського клубу літа, але зрештою погодився підписати дворічний контракт. Войцех зароблятиме близько 19 млн євро на рік.

Ан-Наср заплатить Ювентусу приблизно 4 млн євро.

Щесни в уже завершеній кампанії-2023/24 взяв участь у 35 матчах Ювентуса в чемпіонаті Італії, пропустивши 30 голів і 15 разів зберігши свої ворота "сухими".