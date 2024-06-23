Польський голкіпер продовжить виступи на Близькому Сході.
ВОЙЦЕХ ЩЕСНИ, GETTY IMAGES
23 червня 2024, 22:52
Воротар Ювентуса Войцех Щесни змінить клубну прописку цього літа, повідомляє football-italia.
За інформацією джерела, поляк не хотів приєднуватись до саудівського клубу літа, але зрештою погодився підписати дворічний контракт. Войцех зароблятиме близько 19 млн євро на рік.
Ан-Наср заплатить Ювентусу приблизно 4 млн євро.
Щесни в уже завершеній кампанії-2023/24 взяв участь у 35 матчах Ювентуса в чемпіонаті Італії, пропустивши 30 голів і 15 разів зберігши свої ворота "сухими".