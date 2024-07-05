Італія

Склад "б'янконері" поповнив вихованець Інтера.

Голкіпер Мікеле Ді Грегоріо перебрався з Монци до Ювентуса, передає офіційний сайт туринського клубу.

За даними журналіста Фабріціо Романо, "б'янконері" на сезон орендували 26-річного італійця за 4,5 мільйони євро із зобов'язанням придбати його за 13,5 млн. Ще 2 млн Монца може отримати пізніше в якості бонусів.

Повідомляється, що контракт воротаря з Ювентусом розраховано до кінця червня 2029 року.

У сезоні-2023/24 Ді Грегоріо взяв участь у 34 матчах у всіх турнірах, пропустивши 37 голів і 14 разів зберігши свої ворота "сухими". Його визнали найкращим голкіпером Серії А за підсумками минулої кампанії.

Колега Мікеле за позицією Войцех Щесни може вирушити в зворотному напрямку, тоді як туринці вже невдовзі мають завершити підписання півзахисника Ніцци Кефрена Тюрама.