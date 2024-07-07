Італія

Міланський клуб в пошуках підсилення центра оборони.

Центральний захисник мюнхенської Баварії Кім Мін Дже може перейти в міланський Інтер. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, керівництво "Ротен" готове відпустити 27-річного футболіста в оренду без права викупу. У клубів склалися хороші відносини після трансферів воротаря Яна Зоммера та захисника Бенжамена Павара в Інтер.

Повідомляється, що "Нерадзуррі" хочуть продати Стефана де Врея та замінити нідерландця саме гравцем збірної Південної Кореї.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Минулого сезону Кім Мін Дже відіграв за Баварію 36 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку чотири жовтих картки.