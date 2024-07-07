Центральний захисник мюнхенської Баварії Кім Мін Дже може перейти в міланський Інтер. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
За інформацією джерела, керівництво "Ротен" готове відпустити 27-річного футболіста в оренду без права викупу. У клубів склалися хороші відносини після трансферів воротаря Яна Зоммера та захисника Бенжамена Павара в Інтер. 
Повідомляється, що "Нерадзуррі" хочуть продати Стефана де Врея та замінити нідерландця саме гравцем збірної Південної Кореї.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Минулого сезону Кім Мін Дже відіграв за Баварію 36 матчів, забив один гол та віддав дві результативні передачі. Також на його рахунку чотири жовтих картки.
Раніше повідомлялося, що Де Лігт наближається до трансферу в Манчестер Юнайтед. Якщо все так, то судячи за все Компані в Мюнхені готує серйозну перебудову центру захисту команди.