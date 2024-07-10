Італія

"Б'янконері" завершили підписання французького хавбека.

Центральний півзахисник Кефрен Тюрам перебрався з Ніцци до Ювентуса, передає офіційний сайт клубу Серії А.

Контракт 23-річного француза з туринцями розраховано до кінця червня 2029 року. За даними transfermarkt, Ювентусу Тюрам обійшовся в 20,6 млн євро.

Ніццу півзахисник представляв із липня 2019 року. За цей час він узяв участь у 167 матчах клубу в усіх турнірах, відзначившись 9 голами та 12 асистами.

Також повідомлялося, що саме перехід до Ювентуса завадив Кефрену взяти участь в Олімпіаді-2024 у Парижі.

Для "б'янконері" це підписання стало третім за літнє трансферне вікно. Раніше вони придбали півзахисника Астон Вілли Дугласа Луїса та орендували голкіпера Монци Мікеле Ді Грегоріо.

Нагадаємо, батько Кефрена Ліліан представляв Ювентус протягом п'яти років (2001-2006), а його брат Маркус зараз виступає за Інтер.