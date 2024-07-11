Італія

У "грифонів" буде опція викупу футболіста.

Дженоа на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Наполі Алессандро Дзанолі.

Орендна угода з 23-річним італійцем розрахована до кінця сезону.

Також зазначається, що у "грифонів" буде опція обов'язкового викупу футболіста, якщо будуть дотримані певні умови.

Другу частину минулого сезону Дзанолі провів за Салернітану на правах оренди. На його рахунку 23 матчі та два асисти.