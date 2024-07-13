Італія

Грузинський вінгер залишиться в нинішній команді.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте заявив, що півзахисник Хвіча Кварацхелія не залишить команду в літнє трансферне вікно.

"Президент запевнив мене, що Хвіча залишиться в команді. І я дуже цим задоволений. Кварацхелія — один із ключових гравців команди.

Велика заслуга клубу, який діяв правильно. Клуб вчинив так, як повинен, у цьому треба віддати належне президенту", — цитує Конте Sky Sport Italia.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ зацікавлений у трансфері Хвічі.