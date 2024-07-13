Італія

28-річний футболіст може продовжити кар'єру в Серії А.

Комо веде переговори з Антоні Марсьялем про перехід.

Після закінчення сезону нападник залишив Манчестер Юнайтед після дев'яти років у клубі. Повідомлялося, що в підписанні французького гравця зацікавлені такі клуби, як Ліон, Марсель і Бешикташ. Футболіст не виступав за збірну Франції з 2021 року.

La Gazzeta dello Sport повідомляє, що наразі Антоні Марсьяль розглядає пропозиції від різних клубів, включно з Комо, а також пропозицію Бешикташа.

Однак турецький клуб уже підписав італійського нападника Чіро Іммобіле, тож поки невідомо, чи як і раніше турки зацікавлені в переході Марсьяля.

У минулому сезоні форвард провів 13 матчів в АПЛ і відзначився одним голом.