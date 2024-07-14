Італія

Неаполітанці провалили сезон-2023/24.

Новий головний тренер Наполі Антоніо Конте висловився про минулий сезон неаполітанського клубу, за підсумками якого команда посіла десяте місце в італійській Серії А. Цитує фахівця Tuttomercatoweb.

"Звичайно, не все пропало дарма, але давайте не будемо забувати, що це було дійсно дуже розчаровуючим з усіх точок зору. Ми з хлопцями намагаємося залишити все це позаду і зосередитися на змінах, які на нас чекають.

Давайте залишимо минулий сезон таким, яким він є. Ніхто йому не радий, але у нас є досвід перемог дворічної давності. Це має зробити нас більш досвідченими людьми. Потрібно відкласти це вбік, але повернутися до цих спогадів за необхідності", — сказав Конте.