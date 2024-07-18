Італія

Ще одне підсилення для туринців під прихід Тіаго Мотти.

Колумбійський фланговий захисник італійської Верони Хуан Давід Кабаль Мурільйо — відносно нове ім’я на ринку італійської Серії A.

Минулого сезону 23-річний виконавець проводив свою другу кампанію в цій країні, після трансферу за 3,5 млн євро з Атлетіко Насьйональ.

У підсумку, зігравши 22 матчі (1498 хвилин), футболіст потрапив до поля зору нового головного тренера туринського Ювентуса Тіаго Мотти, тож коли той завершив свій перехід із Болоньї до "б’янконері", то одразу почав працювати над придбанням колумбійця.

Трансфер для туринців буде не з дешевих — 10 млн євро + ще 2 млн євро доведеться заплатити Вероні, а сам гравець отримає контракт до 2029 року із зарплатнею 1,3 млн євро за сезон.

Очікується, що медичний огляд Кабаля відбудеться вже найближчим часом.