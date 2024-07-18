Італія

Форвард Боруссії Д залишив простір для роздумів своїм коментарем.

Німецький форвард Карім Адеємі за останні два сезони набув статусу основного гравця дортмундської Боруссії, проте його постійно пов’язують із наступним кроком у професійній кар’єрі.

Останнім часом у пресі з’являлись чутки щодо трансферу 22-річного виконавця до туринського Ювентуса, проте жодних деталей перемовин поміж сторонами опубліковано не було.

У своєму останньому коментарі сам Адеємі втім залишив простір для здогадів щодо власного майбутнього.

"Ювентус? Я не можу нічого про це сказати. Зараз я ношу футболку Боруссії Дортмунд і дуже радий цьому.

Але в житті ти ніколи не знаєш напевне, що станеться", — заявив німецький виконавець.

У цьому сезоні Адеємі забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі за 34 матчі.