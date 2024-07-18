Форвард Боруссії Д залишив простір для роздумів своїм коментарем.
Карім Адеємі, Getty Images
18 липня 2024, 11:32
Німецький форвард Карім Адеємі за останні два сезони набув статусу основного гравця дортмундської Боруссії, проте його постійно пов’язують із наступним кроком у професійній кар’єрі.
Останнім часом у пресі з’являлись чутки щодо трансферу 22-річного виконавця до туринського Ювентуса, проте жодних деталей перемовин поміж сторонами опубліковано не було.
У своєму останньому коментарі сам Адеємі втім залишив простір для здогадів щодо власного майбутнього.
"Ювентус? Я не можу нічого про це сказати. Зараз я ношу футболку Боруссії Дортмунд і дуже радий цьому.
Але в житті ти ніколи не знаєш напевне, що станеться", — заявив німецький виконавець.
У цьому сезоні Адеємі забив п’ять голів та віддав дві гольові передачі за 34 матчі.