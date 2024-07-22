Трансфер форварда Челсі Ромелу Лукаку в Наполі може не відбутися. 

Як передає у своїх соціальних мережах журналіст Бен Джейкобс, лондонський клуб має намір отримати за свого гравця 45 мільйонів євро, Наполі ж не готовий стільки платити. 

25 мільйонів євро — саме стільки готові викласти в італійському клубі за Лукаку. 

Сам Лукаку хоче стати гравцем Наполі і знову попрацювати з Антоніо Конте. Трудовий договір Лукаку з Челсі діє до 2026 року. 

Раніше повідомлялося, що Лукаку обійшов Пушкаша за голами за збірну