Італія

Клуби не можуть домовитися про вартість бельгійця.

Трансфер форварда Челсі Ромелу Лукаку в Наполі може не відбутися.

Як передає у своїх соціальних мережах журналіст Бен Джейкобс, лондонський клуб має намір отримати за свого гравця 45 мільйонів євро, Наполі ж не готовий стільки платити.

25 мільйонів євро — саме стільки готові викласти в італійському клубі за Лукаку.

Сам Лукаку хоче стати гравцем Наполі і знову попрацювати з Антоніо Конте. Трудовий договір Лукаку з Челсі діє до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Лукаку обійшов Пушкаша за голами за збірну.