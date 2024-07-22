Італія

Італієць відзначив перспективи нового керманича "Юве".

Легенда туринського Ювентуса Леонардо Бонуччі висловився з приводу запрошення Тіаго Мотти на пост головного тренера "Старої сеньйори". Його слова наводить Calciomercato.it.

"Я ніяк не можу залишатися осторонь Ювентуса. Він був і залишається частиною моєї віри у футбол і мого житт, як футболіста.

У Тіаго Мотти сильна команда, якій вдалося посилитися топовими гравцями. Він ще встигне нас порадувати. Сподіваюся, Ювентус із ним зможе знову боротися за Скудетто з першого до останнього дня. Я впевнений, він покаже, чого вартий. У нього є задатки великого тренера", — сказав Бонуччі.

Раніше Бонуччі прокоментував прихід Антоніо Конте в Наполі.