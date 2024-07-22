Італія

Колишній підопічний Конте вірить в його успіх в Неаполі.

Італійський центральний захисник Леонардо Бонуччі прокоментував прихід Антоніо Конте в Наполі.

"Повністю згоден з тим, що Конте посяде з Наполі в Серії А щонайменше друге місце. Після всіх тих складнощів, що були минулого сезону, Наполі зробив найкращий вибір. Вони взяли одного з найкращих тренерів у світі, який дає правильні футбольні знання. Це те, що було з нами у Ювентусі.

Наполі має сильний і якісний склад, тож Конте проявить себе дуже добре", — сказав Бонуччі.

Нагадаємо, Миколенко потрапив у сферу інтересів Наполі.