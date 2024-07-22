Італія

Шотландський форвард продовжить кар'єру в Італії.

Нападник збірної Шотландії Че Адамс продовжить свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний шотландець підписав контракт із Торіно, який розрахований на три роки.

Він дістався клубу безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента після закінчення контракту з Саутгемптоном.

Минулого сезону Адамс провів 46 матчів, у яких забив 17 голів та віддав шість асистів.