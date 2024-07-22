Шотландський форвард продовжить кар'єру в Італії.
Че Адамс, Getty Images
22 липня 2024, 18:48
Нападник збірної Шотландії Че Адамс продовжить свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 28-річний шотландець підписав контракт із Торіно, який розрахований на три роки.
Він дістався клубу безкоштовно, оскільки мав статус вільного агента після закінчення контракту з Саутгемптоном.
Минулого сезону Адамс провів 46 матчів, у яких забив 17 голів та віддав шість асистів.