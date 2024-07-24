Італія

Даллінга став восьмим нідерландським гравцем в історії клубу.

Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Тулузи Тейсом Даллінгою.

Деталі угоди не розголошуються, але наголошується, що він став восьмим нідерландцем в історії італійського клубу.

За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, угода розрахована до літа 2029 року з окладом у розмірі 1,6 млн євро на рік. Сума трансферу становила близько 15 млн євро.

Минулого сезону Даллінга провів 44 матчі, в яких забив 19 голів та віддав чотири результативні передачі.

Нагадаємо, цього сезону Болонья дебютує у груповому етапі Ліги чемпіонів.