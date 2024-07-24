Даллінга став восьмим нідерландським гравцем в історії клубу.
Тейс Даллінга, ФК Болонья
24 липня 2024, 00:40
Болонья на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з нападником Тулузи Тейсом Даллінгою.
Деталі угоди не розголошуються, але наголошується, що він став восьмим нідерландцем в історії італійського клубу.
За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, угода розрахована до літа 2029 року з окладом у розмірі 1,6 млн євро на рік. Сума трансферу становила близько 15 млн євро.
Минулого сезону Даллінга провів 44 матчі, в яких забив 19 голів та віддав чотири результативні передачі.
Нагадаємо, цього сезону Болонья дебютує у груповому етапі Ліги чемпіонів.