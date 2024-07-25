Італія

За українця точиться справжня битва.

Мадридський Атлетіко в пошуках заміни Альваро Морати, який перейшов до італійського Мілана, наблизився до трансферу українського нападника каталонської Жирони Артема Довбика, домовившися вже з ним про умови особистого контракту. Але все одно "Матрацники" можуть залишитися не з чим.

За інформацією Sky Sport Italia, римська Рома намагається перехопити трансфер нападника збірної України в Атлетіко.

Повідомляється, що керівництво італійського клубу вже зробило запит Жироні про доступність гравця та його вартість. Також "Вовки" вивчають запити 27-річного форварда щодо умов особистого контракту.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Довбик став найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги, забивши 25 голів та віддавши 10 асистів у 41 матчі за кампанію-2023/24 загалом.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко та Жирона не можуть домовитись щодо трансферу Довбика.