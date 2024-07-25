Італія

19-річний футболіст зацікавив представника Ліги 1.

Валентин Карбоні може перейти в Марсель.

За інформацією Фабріціо Романо, французький клуб зробив Інтеру пропозицію про перехід 19-річного півзахисника на правах оренди з опцією викупу за 36 мільйонів євро.

Якщо угоду буде здійснено, у "нерадзуррі" буде право зворотного викупу гравця. Переговори тривають.

У сезоні-2023/24 аргентинець виступав за Монцу на правах оренди, відзначившись 2 голами і 3 асистами в 31 матчі Серії А.

Раніше повідомлялося, що Марсель орендував Гейб'єрга з правом викупу.