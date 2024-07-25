19-річний футболіст зацікавив представника Ліги 1.
ВАЛЕНТІН КАРБОНІ, GETTY IMAGES
25 липня 2024, 23:50
Валентин Карбоні може перейти в Марсель.
За інформацією Фабріціо Романо, французький клуб зробив Інтеру пропозицію про перехід 19-річного півзахисника на правах оренди з опцією викупу за 36 мільйонів євро.
Якщо угоду буде здійснено, у "нерадзуррі" буде право зворотного викупу гравця. Переговори тривають.
У сезоні-2023/24 аргентинець виступав за Монцу на правах оренди, відзначившись 2 голами і 3 асистами в 31 матчі Серії А.
Раніше повідомлялося, що Марсель орендував Гейб'єрга з правом викупу.