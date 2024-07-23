Сума викупу датського футболіста становитиме близько 20 мільйонів євро.
П'єр-Еміль Гейб'єрг, ФК Марсель
23 липня 2024, 19:42
Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з півзахисником Тоттенгема П'єром-Емілем Гейб'єргом.
Орендна угода з 28-річним данцем розрахована до кінця майбутнього сезону.
Також наголошується, що у "провансальців" буде обов'язкова опція викупу гравця, яка, за інформацією ЗМІ, становить 20 мільйонів євро.
Минулого сезону Гейб'єрг провів 39 матчів, у яких результативними діями не відзначався.