Італія

У складі Монци футболіст замінить Андреа Колпані.

Монца незабаром підпише повноцінний контракт із півзахисником Мілана Даніелем Мальдіні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний італієць, який може зіграти на двох флангах атаки, у складі Монци замінить Андреа Колпані, який вирушить до Фіорентини на правах оренди.

За оренду Колпані Монца отримає близько 4 мільйонів євро. До угоди буде включено опцію викупу за 12 млн євро.

Минулого сезону син колишнього гравця "россонері" Паоло Мальдіні провів 18 матчів за Монцу та Емполі, в яких забив чотири м'ячі та віддав один асист. На рахунку 25-річного Колпані 39 ігор, вісім голів та чотири асисти.