Італія

Тео та Меньян судячи за все залишаються в Мілані.

Генеральний директор італійського Мілана Джорджіо Фурлані прокоментував чутки про потенційний продаж лідерів команди Майка Меньяна та Тео Ернандеса. Цитує функціонера Bloomberg.

"Наша мета — боротися за титул чемпіона Італії щороку і бути конкурентоспроможними в Лізі чемпіонів. Ми робимо це і при цьому стійко управляємо бізнесом. Минулого року Мілан вперше за 17 років став прибутковим. Цей рік був другим поспіль у цьому плані. Не думаю, що Мілан коли-небудь був прибутковим протягом двох років поспіль.

Це означає, що у нас немає необхідності продавати гравців через брак грошей. Нам не потрібно нікого продавати. Кажу вам, як вболівальник Мілана, вам не варто турбуватися про продаж Меньяна та Ернандеса", — сказав Фурлані.