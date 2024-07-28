Іспанія

Мадридський клуб розраховує на своїх гравців.

Реал не планує підписувати центральних захисників у терміновому порядку, повідомляє Marca.

Після засідання керівництва клубу, що відбулося цього тижня, було ухвалено рішення не підписувати нових гравців принаймні до кінця серпня, щоб прояснити ситуацію з ушкодженням Давида Алаби.

Якщо стане зрозуміло, що захисник зможе відновитися до жовтня-листопада, клуб не купуватиме гравців на його позицію у літнє трансферне вікно.

Крім того, Карло Анчелотті зможе придивитися до інших варіантів підсилення команди під час передсезонного турніру. Так, Реал включив до складу на тур молодих захисників Хоана Мартінеса та Хакобо Рамона, які перебувають у "Кастіллі". Також на позицію центрального захисника може повернутися Орельєн Тчуамені.

Раніше повідомлялось, що Реал продовжить контракти з Карвахалем та Менді.