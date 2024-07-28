Італія

Гравець Аталанти може продовжити кар'єру в складі "бьянконері".

Ювентус зробить нову пропозицію щодо Тену Копмейнерса.

Італія трансферна. Літні переходи

Як повідомляє Football Italia з посиланням на Corriere dello Sport, "бьянконер" покращать пропозицію про трансфер півзахисника Аталанти — раніше вони були готові заплатити 45 мільйонів євро.

Бергамаскі оцінюють нідерландського гравця в 60 мільйонів євро. Він хоче перейти в туринську команду.

Минулого сезону Серії А Тен провів 34 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 5 результативних пасів.