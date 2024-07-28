Гравець Аталанти може продовжити кар'єру в складі "бьянконері".
Тен Копмейнерс, Getty Images
28 липня 2024, 18:50
Ювентус зробить нову пропозицію щодо Тену Копмейнерса.
Італія трансферна. Літні переходи
Як повідомляє Football Italia з посиланням на Corriere dello Sport, "бьянконер" покращать пропозицію про трансфер півзахисника Аталанти — раніше вони були готові заплатити 45 мільйонів євро.
Бергамаскі оцінюють нідерландського гравця в 60 мільйонів євро. Він хоче перейти в туринську команду.
Минулого сезону Серії А Тен провів 34 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 5 результативних пасів.