Італія

Футболіст зачарований перспективами клубу.

Новачок Комо Рафаель Варан прокоментував трансфер в італійський клуб, який підвищився у класі і виступатиме в Серії А.

"Спочатку мені було цікаво дізнатися, у чому суть проекту. А потім я одразу побачив, що він особливий, не схожий на жодний з тих, що мені пропонували.

Дуже щасливий. Має бути багато зробити, це захоплююче. Я маю великий досвід гри на вищому рівні, тому тепер я можу поділитися цими знаннями, допомогти клубу закріпитися і, сподіваюся, досягти вершини. Це дуже зворушливо", — сказав Варан.

Минулого сезону Рафа Варан відіграв за Манчестер Юнайтед 32 матчі та забив один гол.