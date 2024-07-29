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Матвій Пономаренко приєднався до тренувального табору динамівців після виступів за збірну України U-19.

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко прокоментував своє повернення до "біло-синіх" після виступів на Євро-2024 у складі збірної України U-19.

"Зараз настрій хороший, але після гри із Францією він був не дуже позитивний. Неприємно, що пропустив гру. Вважаю, я сам у цьому винен. Осад залишився, але таке життя. Та потрібно перемикатися на клубні справи, забувати те, що було в минулому, та рухатися далі.

Ми виконали свою мінімальну мету, яку перед нами ставили – вийти на чемпіонат світу. Звісно, хотілося б виграти Євро або хоча б вийти у фінал, але не вдалося.

Звісно, дивився матч проти Партизана, перед вечерею, дуже переживав за команду. Радий, що гра склалася вдало, що ми перемогли. Після ігор за збірну тренери Динамо писали та вітали нас, тож ми теж знали, що нас підтримують.

Я готовий і до тренувань, і до матчів, вважаю, усе нормально. Наступного ранку після гри з Францією сіли у літак, прилетіли сюди, долучилися до команди й готові працювати", — наводить слова Пономаренка прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Динамо проведе проти сербського Партизана. Це буде матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Гра відбудеться 31 липня.