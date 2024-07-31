Італія

Угода з 22-річним італійцем розрахована до літа 2026 року.

Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Мілана Даніелем Мальдіні.

Угода з 22-річним італійцем розрахована до літа 2026 року з можливістю продовження ще на один сезон у разі виконання певних умов.

Другу половину минулого сезону Мальдіні провів в оренді у складі Монци, де забив чотири голи та віддав один асист у 11 матчах.

Нагадаємо, Даніель — вихованець "россонері" та син колишнього гравця Мілана Паоло Мальдіні.