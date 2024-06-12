Італія

Для легенди Мілана це четвертий клуб у тренерській кар'єрі.

Колишній захисник Мілана Алессандро Неста очолив Монцу. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт розрахований на 1 сезон з автоматичним продовженням за досягнення певних умов. На своєму новому місці 48-річний італієць замінив Раффаеле Палладіно, який нещодавно очолив Фіорентину.

Останнім місцем роботи Нести була Реджана із Серії Б, з якою він посів 11 місце за підсумками сезону. Також він працював з Маямі, Перуджею та Фрозіноне.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Монца посіла 12 місце у турнірній таблиці Серії А.