Серб радіє переїзду на північ Італії.
Павлович, acmilan
01 серпня 2024, 10:49
Мілан офіційно оголосив про підписання контракту із центральним захисником Страхинею Павловичем з РБ Зальцбург.
Після підписання контракту 23-річний серб поділився своїми емоціями з футбольною спільнотою.
"Я щасливий і пишаюся тим, що перебуваю тут. Це неймовірні емоції. Це мрія, що збулася.
Я пам'ятаю, як грав на Сан-Сіро два роки тому. Атмосфера була приголомшлива. Не можу дочекатися, щоб зіграти на цьому стадіоні вже в якості гравця Мілана. Цього разу фанати вболіватимуть за мене", — наводить слова Павловича офіційний сайт італійського клубу.