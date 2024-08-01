Італія

Серб радіє переїзду на північ Італії.

Мілан офіційно оголосив про підписання контракту із центральним захисником Страхинею Павловичем з РБ Зальцбург.

Після підписання контракту 23-річний серб поділився своїми емоціями з футбольною спільнотою.

"Я щасливий і пишаюся тим, що перебуваю тут. Це неймовірні емоції. Це мрія, що збулася.

Я пам'ятаю, як грав на Сан-Сіро два роки тому. Атмосфера була приголомшлива. Не можу дочекатися, щоб зіграти на цьому стадіоні вже в якості гравця Мілана. Цього разу фанати вболіватимуть за мене", — наводить слова Павловича офіційний сайт італійського клубу.