Італія

Сербський захисник продовжить кар'єру в Італії.

Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Зальцбурга Страхинею Павловичем.

Угода з 23-річним сербом розрахована до літа 2028 з можливістю продовження ще на один сезон.

У складі "россонері" футболіст виступатиме під 31 номером.

Раніше була інформація, що сума трансферу становитиме близько 18 мільйонів євро.

Минулого сезону Павлович провів 37 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.

Раніше повідомлялося, що Монца оголосила про повноцінний трансфер Даніеля Мальдіні.