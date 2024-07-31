Сербський захисник продовжить кар'єру в Італії.
Страхиня Павлович, ФК Мілан
31 липня 2024, 20:32
Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Зальцбурга Страхинею Павловичем.
Угода з 23-річним сербом розрахована до літа 2028 з можливістю продовження ще на один сезон.
У складі "россонері" футболіст виступатиме під 31 номером.
Раніше була інформація, що сума трансферу становитиме близько 18 мільйонів євро.
Минулого сезону Павлович провів 37 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав три асисти.
Раніше повідомлялося, що Монца оголосила про повноцінний трансфер Даніеля Мальдіні.