Іспанія

Вже завтра українець може прилетіти до Риму для проходження медичного обстеження.

Нападник Жирони Артем Довбик найближчими днями підпише контракт з Ромою, повідомляють авторитетні інсайдери Ніколо Скіра та Джанлука ді Марціо.

За інформацією джерел, клуби змогли погодити трансфер 27-річного українця, який обійдеться "вовкам" у 33 мільйони євро плюс ще 5 млн євро у якості бонусів.

Угода з українцем буде розрахована до літа 2029 року. Його оклад становитиме 3 млн євро на рік плюс бонуси.

Вже завтра Артем має прилетіти до Риму для проходження медичного обстеження та підписання контракту.

Також наголошується, що Жирона отримає відсоток від майбутнього продажу футболіста.

Минулого сезону Довбик провів 41 матч, у яких забив 25 голів та віддав 10 гольових передач.