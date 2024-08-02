Італія

Чергова одіозна заява спортдира "орлів".

Спортивний директор Лаціо Анжело Фабіані висловився про нереалізований перехід у римський клуб 22-річного вінгера Мейсона Грінвуда. Його слова наводить Sky Sport Italia.

"Ми хотіли придбати його ще минулого року, але потім виникла затримка з боку гравця. Ви всі знаєте, в чому була проблема з Грінвудом. Агент запропонував ідею трансферу Грінвуда в Італію, ми дали йому обмеження за часом, після чого почався аукціон, і я вирішив, що можу піти на певну межу. Ми запропонували 26 млн. євро за 50% прав. Він вважав за краще піти іншим шляхом.

Я кажу, що найкращі угоди — це ті, на які ти не йдеш. Мені потрібні Ровелла, Дзакканьї, гравці, які люблять обстановку, в якій працюють. Мені не потрібні ці найманці. Я можу продати себе на 50 тис. євро дорожче, але в мене є цінності, які передали мені мої батьки. Якщо він обрав інший шлях, ми бажаємо Грінвуду удачі", — заявив Фабіані.