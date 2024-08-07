Італія

Наразі питання в домовленості поміж клубами.

Німецький фланговий захисник Робін Госенс останній сезон провів у складі Уніон Берлін, куди перебрався влітку минулого року за 13 млн євро з міланського Інтера.

Однак на домашній чемпіонат Європи 30-річний виконавець так і не зміг потрапити в складі національної збірної, що й було головною причиною для цього переходу свого часу.

А вже цього літа футболіст замислився про подальшу долю своєї кар’єри, і переважно розглядає саме можливості повернення до Італії.

Римському Лаціо та Болоньї при цьому не вдалось домовитись із "залізними", тож свою долю взявся випробовувати Торіно.

"Бики" вже мають згоду самого Госенса на перехід, і наразі намагаються дотиснути його нинішній клуб.

Очікується, що рішення буде ухвалене впродовж найближчих 48 годин.

За сезон Госенс відіграв 37 матчів, забив сім голів та віддав чотири гольові передачі.