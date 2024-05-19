Італія

Німець може перебратись до римського клубу.

Півзахисник Уніона та збірної Німеччини Робін Госенс може перейти в Лаціо, повідомляє Sky Sports DE.

За інформацією джерела, ще кілька клубів цікавилися гравцем, але відомості про них не розкриваються. Трансфер влітку можливий, хоча поки що угод немає з жодним клубом. Спершу будуть проведені переговори з Уніоном.

Госсенс виступає за Уніон із літа 2023 року.

Цього сезону 29-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах, забив 7 голів і віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялось про зацікавленість в Госенсі з боку Болоньї.