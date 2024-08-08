Італія

27-річний бразилець має три варіанти продовження кар'єри, але пріоритет — "неаполітанці".

Вінгер Бенфіки Давід Нерес незабаром може поповнити склад Наполі, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, наразі клуби ведуть переговори про трансфер 27-річного бразильця, а його агент вже перебуває у Неаполі.

Також наголошується, що сам футболіст має намір залишити склад "орлів" і має на руках три варіанти продовження кар'єри, але пріоритет – "неаполітанці".

Минулого сезону Нерес провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав дев'ять гольових передач.