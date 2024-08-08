Італія

Бразилець проміняв АПЛ на Серію А.

Літній новачок Ювентуса Дуглас Луїс висловився про свій перехід з Астон Вілли до туринського клубу. Його слова наводить Teamtalk.

"Я прийшов із ліги, яка, ймовірно, вважається найскладнішою в світі, і дуже задоволений цим досвідом. У Серії А хочеться домогтися ще більшого.

Я знаю, який я гравець, і знаю свої здібності, я підготувався до переходу і почуваюся готовим до гри за новий клуб.

Чому покинув Прем'єр-лігу? Будь-який гравець у світі хотів би отримати досвід роботи в Ювентусі. Я був вражений величчю клубу, а також, очевидно, стадіоном та пристрастю вболівальників", — заявив Луїс.