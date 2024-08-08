Літній новачок Ювентуса Дуглас Луїс висловився про свій перехід з Астон Вілли до туринського клубу. Його слова наводить Teamtalk.
"Я прийшов із ліги, яка, ймовірно, вважається найскладнішою в світі, і дуже задоволений цим досвідом. У Серії А хочеться домогтися ще більшого.
Я знаю, який я гравець, і знаю свої здібності, я підготувався до переходу і почуваюся готовим до гри за новий клуб. 
Чому покинув Прем'єр-лігу? Будь-який гравець у світі хотів би отримати досвід роботи в Ювентусі. Я був вражений величчю клубу, а також, очевидно, стадіоном та пристрастю вболівальників", — заявив Луїс.
Нагадаємо, Дуглас Луїс перейшов з Астон Вілли до Ювентуса за 50 млн. євро, які будуть виплачені протягом чотирьох фінансових років. Разом із ним із Астон Вілли до Турину вирушила відома футболістка та його дівчина Аліша Леманн.