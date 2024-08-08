Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником Дженоа Матео Ретегі.

Деталі трансферу та контракту 25-річного італійця не розголошуються.

За інформацією інсайдер Фабріціо Романо, футболіст підписав п'ятирічний контракт, а сума трансферу склала 22 мільйони євро плюс 3 млн євро у якості бонусів.

Минулого сезону Ретегі провів 31 матч, у яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.