Команда Джан-П'єро Гасперіні знайшла заміну травмованому форварду.
Матео Ретегі та Джан-П'єро Гасперіні, ФК Аталанта
08 серпня 2024, 22:45
Аталанта на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із нападником Дженоа Матео Ретегі.
Деталі трансферу та контракту 25-річного італійця не розголошуються.
За інформацією інсайдер Фабріціо Романо, футболіст підписав п'ятирічний контракт, а сума трансферу склала 22 мільйони євро плюс 3 млн євро у якості бонусів.
Минулого сезону Ретегі провів 31 матч, у яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.