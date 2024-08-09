Італія

До цього футболіст став чемпіоном Італії разом з "нерадзуррі".

Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із колишнім півзахисником Інтера Стефано Сенсі.

Угода з 29-річним італійцем, який перебував у статусі вільного агента, розрахована до літа 2025 року.

Минулого сезону Сенсі провів лише п'ять матчів у складі чемпіонського Інтера.

Також додамо, що Сенсі вже виступав за Монцу у сезоні-2022/23. Тоді він відіграв 30 матчів та зробив дві гольові передачі.