До цього футболіст став чемпіоном Італії разом з "нерадзуррі".
Стефано Сенсі, ФК Монца
09 серпня 2024, 10:27
Монца на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із колишнім півзахисником Інтера Стефано Сенсі.
Угода з 29-річним італійцем, який перебував у статусі вільного агента, розрахована до літа 2025 року.
Минулого сезону Сенсі провів лише п'ять матчів у складі чемпіонського Інтера.
Також додамо, що Сенсі вже виступав за Монцу у сезоні-2022/23. Тоді він відіграв 30 матчів та зробив дві гольові передачі.