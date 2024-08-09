Італія

Іспанець сподівається на трофеї в новому клубі.

Новоспечений нападник Мілана Альваро Мората розповів, для чого він перейшов в італійський клуб. Його слова наводить Ніколо Скіра.

"Я в Мілані для того, щоб перемагати. Хочу допомогти клубу написати історію та завоювати другу зірку.

Мені плювати на те, що можна забити 50-60 голів за сезон. Є футболісти, які забили 1000 голів у своїй кар'єрі, але вони нічого не виграли. Я ще не дійшов до своєї межі", — сказав Мората.