Італія

"Зебри" працюють над черговим трансфером.

Туринський Ювентус проявляє інтерес до вінгера лондонського Челсі Рахіма Стерлінга. Про це повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

За інформацією джерела, 29-річного англійця може схилити до відходу з лондонського клубу той факт, що "сині" перебувають за крок від здійснення трансферу гравця Вулвергемптона Педру Нету , який виступає на тій самій позиції, що й Стерлінг.

Зазначається, що наразі прямих переговорів між клубами немає, але вони можуть розпочатися в будь-який момент.

Чинний контракт гравця з лондонцями розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Минулого сезону Рахім Стерлінг відіграв за Челсі 43 матчі, забив десять голів та віддав вісім результативних передач.