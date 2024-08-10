Італія

Чилієць знову гратиме на Стадіо Фріулі.

Колишній нападник Барселони, Арсеналу, Манчестер Юнайтед та Інтера Алексіс Санчес, який наразі є вільним агентом, протягом найближчих 72-х годин підпише контракт з Удінезе. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 35-річний чилієць підпише угоду з "фріульцями" до 30 червня 2025 року з опцією продовження ще на один сезон за виконання певних умов. Італійський клуб вже запланував медичне обстеження для Санчеса.

Зазначимо, що Алексіс вже виступав у складі Удінезе в період з 2006 по 2011 роки. За цей час він відіграв за італійський клуб 112 матчів, забив 21 гол та віддав 20 результативних передач.