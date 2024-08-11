Нігерієць остаточно вирішив залишити неаполітанський клуб.
Манна, getty images
11 серпня 2024, 11:42
Спортивний директор італійського Наполі Джованні Манна заявив, що нападником неаполітанської команди Віктором Осімген хоче якомога швидше змінити клубну прописку. Його слова наводить Фабріціо Романо.
"Віктор Осімген попросив дозвіл покинути клуб цього літа. Він хоче піти. Ситуація зрозуміла, ймовірність його відходу вже була минулого літа, але тоді Віктор залишився. Ми побачимо, чим все це закінчиться, у найближчі 20 днів", — заявив Манна.
Контракт Осімгена з Наполі діє до 2026 року, а трансферна вартість нападника становить 100 мільйонів євро.
Минулого сезону 25-річний гравець 32 рази з'являвся на полі в складі Наполі та 17 разів вразив ворота суперників, віддавши при цьому чотири результативні передачі.
Раніше спортдир Наполі Джованні Манна висловився про можливе підписання форварда Челсі Ромелу Лукаку.