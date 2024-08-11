Італія

Нігерієць остаточно вирішив залишити неаполітанський клуб.

Спортивний директор італійського Наполі Джованні Манна заявив, що нападником неаполітанської команди Віктором Осімген хоче якомога швидше змінити клубну прописку. Його слова наводить Фабріціо Романо.

"Віктор Осімген попросив дозвіл покинути клуб цього літа. Він хоче піти. Ситуація зрозуміла, ймовірність його відходу вже була минулого літа, але тоді Віктор залишився. Ми побачимо, чим все це закінчиться, у найближчі 20 днів", — заявив Манна.